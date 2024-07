Uruguai vence, elimina os EUA e aguarda definição do grupo do Brasil

(UOL/FOLHAPRESS) - O Uruguai confirmou o 100% de aproveitamento e a melhor campanha da primeira fase da Copa América. Na noite desta segunda-feira (1°), a seleção comandada por Marcelo Bielsa venceu os EUA por 1 a 0, no Arrowhead Stadium, pela última rodada do grupo C.

Mathías Olivera marcou o único gol do jogo em Kansas City. O lance foi checado pela VAR por um possível impedimento, mas acabou validado.

Com o resultado, o Uruguai fechou a primeira fase com a melhor campanha da Copa América. Os uruguaios somaram nove pontos - mesma quantia de Argentina e Venezuela -mas tiveram saldo de gols melhor (oito, contra cinco de cada).Os EUA, por sua vez, estão eliminados da competição disputada em casa.

A seleção ficou com apenas três pontos, foi ultrapassada pelo Panamá, que venceu a Bolívia no outro jogo da chave, e ficou com o 3° lugar. A Bolívia fechou a primeira fase em último.

O Uruguai aguarda a definição do grupo do Brasil. A Celeste vai encarar quem ficar em segundo na chave D - Colômbia, Brasil e Costa Rica são as possibilidades - nas quartas de final. O jogo será disputado no próximo sábado (6), às 22h (de Brasília), no Allegiant Stadium, em Las Vegas.

