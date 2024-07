CBF quer jogo da seleção em Porto Alegre e espera liberações

(UOL/FOLHAPRESS) - O plano atual da CBF é que o próximo jogo do Brasil pelas Eliminatórias seja em Porto Alegre. O duelo em questão é contra o Equador, dia 5 ou 6 de setembro.

O UOL apurou que a entidade trabalha para que o estádio usado seja o Beira-Rio, do Internacional, palco de Copa do Mundo.

A CBF está à espera da resolução de algumas pendências logísticas e estruturais para marcar o jogo na capital gaúcha.

Uma delas diz respeito à recuperação completa do gramado do estádio colorado, que ficou encoberto pela enchente que atingiu o Rio Grande do Sul.

Mas o Inter já marcou o retorno ao estádio para o próximo domingo (7), no jogo contra o Vasco, pelo Brasileirão.

Outro cenário crucial é que haja um aeroporto próximo capaz de receber voos internacionais. Isso é exigência da Fifa e da Conmebol.

O caminho para isso é a internacionalização da Base Aérea de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, já que o Aeroporto Salgado Filho, que ficou alagado, segue fora de operação.

O jogo em Porto Alegre seria uma ação da CBF em apoio ao estado atingido pela enchente neste ano.

NÃO HÁ PLANO B

A perspectiva é que esse cenário fique mais claro logo depois da Copa América. A CBF, por ora, não trabalha com um plano B. Se não der certo o ideia de Porto Alegre, a entidade vai discutir com a comissão técnica qual é o melhor destino.

A CBF trata a qualidade do gramado como fator primordial. A seleção brasileira está em 6º nas Eliminatórias, após uma campanha ruim no ano passado. Foram seis jogos, duas vitórias, um empate e três derrotas.

