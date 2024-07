O que deixou Abel tão pistola após derrota do Palmeiras para o Vitória

(UOL/FOLHAPRESS) - A revolta de Abel Ferreira no vestiário do Palmeiras no Allianz Parque após a derrota para o Vitória foi motivada por uma série de fatores. Afinal, o que deixou o treinador tão contrariado?

QUAIS SÃO ELES

Derrota inadmissível pelas pretensões da equipe no campeonato. Antes da 20ª rodada, o Vitória tinha apenas quatro vitórias no Brasileiro - com um único triunfo fora de casa contra o Fluminense, quando o Tricolor das Laranjeiras atravessava péssimo momento.

Fim de invencibilidade jogando no Allianz Parque. O Vitória deu fim a uma invencibilidade de mais de nove meses do Palmeiras no Allianz: a última derrota do Alviverde em seu estádio havia acontecido no dia 19 de outubro do ano passado, quando perdeu para o Atlético-MG por 2 a 0. O time perdeu para o Athletico-PR e o Inter no Brasileirão jogando na Arena Barueri, mas as derrotas não tiveram o mesmo peso por serem adversários mais competitivos.

Treinador só contava com três pontos diante o Vitória. Abel confiou em seu elenco e escalou um time alternativo para poupar os titulares de olho no duelo de meio de semana contra o Flamengo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras se destacou nos últimos anos por não perder pontos para equipes da parte de baixo da tabela e o revés tirou o treinador do sério. No planejamento interno, um empate já era considerado um resultado ruim.

Postura de alguns jogadores na derrota. Como publicou o UOL, Abel subiu o tom das críticas com os meio-campistas Gabriel Menino e Richard Ríos. O treinador português revelou na coletiva que disse na "cara de todos" no vestiário que o Palmeiras precisa de jogadores que "entregam tudo em campo" em todos os jogos.

Clima de cobrança é normal dentro do Palmeiras, mas após o jogo contra o Vitória o nível foi acima. Abel já disse algumas vezes que quem estiver satisfeito com a reserva não serve para jogar com o Palmeiras, e a atuação do fim de semana deixou o português muito incomodado.

O 'MAU MOMENTO' DO PALMEIRAS

O Palmeiras conheceu sua terceira derrota nos últimos quatro jogos.

Antes dessa série a equipe só tinha perdido três vezes no ano em 41 jogos.

Abel Ferreira reconheceu na coletiva de imprensa que a equipe não atravessa um bom momento, e que a única forma de resgatar a confiança são com as vitórias.

A equipe volta a campo na próxima quarta-feira (31), às 20h (de Brasília), contra o Flamengo, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

