Escalação de Abel contra o Fla contrariou desejo de jogadores do Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O esquema que Abel Ferreira escolheu para o Palmeiras na derrota por 2 a 0 contra o Flamengo, nesta quarta-feira (31), no Maracanã, contrariou o desejo de alguns líderes do elenco.

A reportagem apurou que pilares do time de Abel queriam atuar com um esquema com três zagueiros, para o time conseguir se defender bem e minimizar os danos no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil -ainda mais com o duelo decisivo no Allianz Parque.

O Palmeiras adotou o esquema com três zagueiros no final do ano passado justamente quando vivia momento um momento de adversidade: eliminação para o Boca Juniors na semifinal da Copa Libertadores e quatro derrotas seguidas no Brasileirão. Com a linha de três na defesa e uma dupla de atacantes, o Alviverde conseguiu a arrancada para o título brasileiro.

Abel optou por um time com Giay e Caio Paulista como laterais, que não são titulares, e um meio-campo com três volantes (Aníbal Moreno, Richard Ríos e Zé Rafael). O treinador justificou suas escolhas na coletiva de imprensa após ver a ideia não funcionar em campo: o Flamengo sobrou e o 2 a 0 ficou barato.

Em função da lesão grave do Piquerez na lateral esquerda tínhamos duas opções e escolhi nesta quinta-feira (1) o Caio [Paulista], que na minha opinião esteve bem, olhando para o desempenho geral da equipe. Ele e o Vitor [Reis], gostei desses dois jogadores. Sobre o Ríos no lado direito, nós sabíamos que o lateral-esquerdo do Flamengo fazia incursões interiores e vocês viram que ele rompeu por dentro

Os jogadores evitaram passar por cima da decisão de Abel Ferreira, mas conversaram entre si sobre a preferência. O Palmeiras levou gol em cinco dos últimos seis jogos. A ideia no jogo contra o Rubro-negro era retomar o "baliza a zero", um dos grandes lemas de Abel.

O plano de Abel não funcionou e o Palmeiras terminou a partida com apenas duas finalizações, e nenhuma delas no gol. O desempenho é preocupante, e a equipe chegou à quarta derrota nos últimos cinco jogos.

A equipe volta a campo no domingo (4), contra o Inter, no Beira-Rio, às 17h (de Brasília), pelo Brasileirão. O Palmeiras busca a recuperação após quatro derrotas nos últimos cinco jogos, e precisar dar uma resposta por que o jogo de volta contra o Flamengo já é na próxima quarta-feira (7).

A VIRADA É POSSÍVEL?

Abel Ferreira disse em sua coletiva de imprensa que o primeiro passo é acreditar. Além disso, ressaltou que em todos os anos viveu uma crise no clube mas encerrou toda temporada com uma taça.

"Primeiramente é acreditar, esse é o primeiro passo. Temos que entregar tudo para reverter esse resultado. Não é a primeira vez que perdemos por diferença de dois gols, sabemos que é uma eliminatória difícil, diante de um grande adversário, que no ano passado não ganhou título nenhum e neste ano quer reverter tudo que aconteceu no anterior. Não posso negar, estamos pouco fluídos, tem muito a ver com questões individuais, rendimento de jogadores que não estão ao nosso nível", disse.

"Fizemos uma primeira volta [no Brasileirão] até melhor do que no ano passado, mas isso está a parte e há duas questões determinantes: não temos equipe na máxima força em função das lesões de jogadores importantes, basta olhar para a linha de quatro. Vamos continuar a trabalhar, não há outra forma. Não houve nenhum ano que estou no Palmeiras que não passássemos por crise e por momento difíceis, mas também não houve nenhum ano que não ganhássemos títulos", concluiu.