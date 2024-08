Atriz de Hollywood comenta 'eu te amo' em post de Rebeca Andrade; veja

A ginasta brasileira Rebeca Andrade, que já havia conquistado o coração dos brasileiros, agora também ganhou o reconhecimento de uma das maiores estrelas de Hollywood.

Após a conquista da medalha de prata nas Olimpíadas de Paris, Rebeca compartilhou uma foto celebrando o feito em suas redes sociais. Para a surpresa de todos, a atriz Viola Davis deixou um comentário carinhoso para a atleta, parabenizando-a pela conquista. Se arriscando no português, a atriz comentou: "Eu te amo, Rebeca!! Congratulations (parabéns)"

A interação entre as duas personalidades, uma das maiores atletas do mundo e uma das atrizes mais respeitadas de Hollywood, viralizou nas redes sociais, mostrando o alcance do esporte e a admiração que Rebeca desperta em pessoas do mundo todo."

