Cruzeiro leva gol de Cavani e perde do Boca Juniors na Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro foi à Bombonera e acabou derrotado pelo Boca Juniors por 1 a 0, nesta quinta-feira (15), pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O único gol do confronto foi marcado pelo uruguaio Cavani.

O próximo duelo entre as equipes acontece na quinta-feira (22). O jogo de volta, no Mineirão, vai decidir quem vai às quartas de final do torneio. Jogos de ida e volta serão divididos por confrontos do Campeonato Argentino e do Brasileirão.

O JOGO

Cruzeiro fez pressão sobre o Boca no início do primeiro tempo. A equipe mineira utilizou a marcação alta para tentar aproveitar um possível erro dos adversários.

Aos 20 minutos, começaram os empurrões. Após uma caneta de Arthur Gomes em cima de Cavani, Pol Fernández deu alguns tapas no rosto de Matheus Pereira durante discussão. O meia caiu no chão e todos os atletas se juntaram para o bate-boca.

Primeira etapa teve apenas uma finalização ao gol para cada lado. Primeiros 45 minutos foram marcados por muitas trocas de passes, algumas faltas cometidas e poucas chances de gol criadas.

Na segunda metade, quem voltou melhor foi o Boca. Com a alteração feita pelo técnico Diego Martínez, na entrada do meia Martegani no lugar de Saralegui, a equipe argentina ficou mais ofensiva e conseguiu o único gol do jogo com Cavani. Donos da casa dominaram o segundo tempo.

GOL E DESTAQUES

No início do confronto, Cavani chutou bola perigosa para Cássio espalmar. O uruguaio finalizou de longe e, por segurança, o goleiro da Raposa tirou a bola da frente do gol com defesa tranquila.

Lautaro sai cara a cara com Romero e o goleiro pega. O paredão do Boca salvou a finalização do argentino, que recebeu belo passe de Matheus Pereira. Após a conclusão da jogada, o bandeirinha sinalizou o impedimento.

Próximo ao fim do primeiro tempo, Merentiel criou boa oportunidade. O atacante do Boca fez boa jogada pelo lado esquerdo do ataque argentino e chutou para o meio da grande área, mas a bola foi afastada pela defesa brasileira.

Com toque de Zenón, Cavani abriu o placar. Em belo passe, o meia achou o atacante uruguaio de cara com o goleiro Cássio, que não conseguiu agarrar a finalização. O gol ainda foi revisado, mas o camisa 9 estava em posição legal e, assim, o tento foi confirmado.

Cavani acerta a trave e rebote de Zenón é espalmado por Cássio. O atacante chutou de primeira na trave esquerda do gol visitante. Na volta da bola, o meia acertou pancada e o goleiro da Raposa conseguiu bela defesa para evitar o segundo tento do Boca.

Lautaro chuta de fora e o goleiro argentino afasta para longe. Após forte finalização de fora da área, a bola vai no centro do gol e Romero consegue espalmar sem muitas dificuldades.

Ficha Técnica

Boca Juniors 1 x 0 Cruzeiro

BOCA JUNIORS

Sergio Romero; Advíncula. Lema, Medel e Blanco; Saralegui (Martegani), Medina, Pol Fernández (Belmonte) e Zenón; Merentiel (Zeballos) e Cavani (Milton Giménez). Técnico: Diego Martínez.

CRUZEIRO

Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Walace, Barreal (Lucas Silva) e Matheus Pereira; Romero (Matheus Henrique), Lautaro Díaz (Kaiki) e Arthur Gomes (Kaio Jorge). Técnico: Fernando Seabra.

Estádio: Bombonera, em Buenos Aires (Argentina)

Juiz: Jesus Valenzuela (VEN)

Assistentes: Tulio Moreno, Lubin Torrealba e Yender Herrera (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Gol: Cavani, aos 20'/2ºT

Cartões amarelos: Pol Fernández, Matheus Pereira, Walace, Lucas Romero, Lautaro Díaz, Arthur Gomes e Zeballos.