STF marca julgamento de recurso de Robinho, preso por estupro coletivo

O ministro Luiz Fux do STF levará para julgamento um pedido de habeas corpus que questiona a execução da pena do ex-jogador Robinho no Brasil.

Condenado na Itália por estupro coletivo, Robinho cumpre pena desde março, mas sua defesa argumenta que a decisão brasileira ainda não transitou em julgado. Os advogados alegam que a homologação da sentença estrangeira pela Justiça brasileira precisa ser definitiva para que a pena seja cumprida, e não apenas a decisão original italiana.

O STF analisará o caso entre os dias 6 e 13 de setembro.

