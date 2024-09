Lionel Messi reage ao 'adeus' de Luis Suárez ao Uruguai: "Você é único"

Após Luis Suárez anunciar a partida que marcará sua despedida da seleção uruguaia, Lionel Messi usou as redes sociais nesta terça-feira para enviar uma mensagem breve, mas significativa, ao atacante.

"Você é único, dentro e fora de campo. Te adoro", escreveu o craque argentino em uma história no Instagram, onde aparece abraçando Suárez em uma partida entre suas seleções.

Vale lembrar que Messi e Suárez jogaram juntos no Barcelona antes de se reunirem no Inter Miami, onde continuarão atuando lado a lado, mesmo com a aposentadoria do atacante de 37 anos da seleção uruguaia, que acontece neste sábado, em um jogo contra o Paraguai.

