"Quem sou para falar para ele ficar calmo?', brinca Muricy sobre Zubeldía

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Coordenador de futebol do São Paulo, Muricy Ramalho é conhecido por ter sido um treinador irritado dentro e fora das quatro linhas. Ainda assim, brincou sobre "pedir calma" ao atual treinador do Tricolor, Luis Zubeldía.

Em entrevista ao programa Jogo Aberto, da Band, Muricy falou sobre o comportamento de Zubeldía durante os treinos e confrontos do São Paulo: "Às vezes se excede um pouquinho, eu falo pra ele que tem que estar um pouquinho mais calmo. Quem sou eu pra falar pra um cara ficar calmo, né? Do jeito que eu era também no banco", brincou o ex-treinador.

"Ele é um cara muito intenso mesmo, não é só na beira do campo, é aqui no treinamento também", disse o coordenador de futebol. "É um cara do futebol, cara que sente o futebol, que passa essa energia aos seus atletas. Às vezes tem um jogador que não tá no bom dia, não tá ligado, o treinador tem que passar essa energia pro time", relata.

Apesar do bom humor, Muricy falou ainda sobre bom trabalho do treinador até o momento, sob comando do São Paulo. "Ele tá fazendo um bom trabalho e a gente espera realmente que ele conquiste títulos aqui com a gente", ressaltou.