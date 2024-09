Brasil bate Equador por 1 a 0 e volta a vencer nas Eliminatórias

LUCAS BOMBANA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com gol do atacante do Real Madrid Rodrygo, o Brasil venceu o Equador por 1 a 0 na noite desta sexta-feira (6) no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, e encerrou uma incômoda sequência negativa nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Nos últimos compromissos no fim do ano passado, ainda sob o comando de Fernando Diniz, o Brasil engatou uma série inédita de três derrotas seguidas, contra Argentina, Colômbia e Uruguai.

Antes, empatou em 1 a 1 com a Venezuela. A última vitória já fazia quase um ano -em 12 de setembro de 2023, por 1 a 0 contra o Peru, gol de Marquinhos.

Foi também a primeira partida de Dorival Júnior no comando da seleção em uma partida das Eliminatórias.

Até aqui, o técnico havia participado em competições oficiais apenas da disputa da Copa América, quando o time caiu nas quartas de final ante o Uruguai, na disputa de pênaltis.

Em partidas amistosas, Dorival esteve no banco de reservas em vitórias contra Inglaterra e México e empates contra Espanha e Estados Unidos.

No jogo desta sexta no estádio do Coritiba –atual 12º colocado na Série B do Brasileiro–, o técnico iniciou o jogo com um ataque com Vinicius Junior e Luiz Henrique pelas pontas e Rodrygo mais centralizado, sem um centroavante de ofício, e o meio com André mais recuado e Bruno Guimarães e Lucas Paquetá à frente.

O Brasil dominou as ações no primeiro tempo e ficou com a posse da bola na maior parte do tempo. Chegou com perigo duas vezes com Luiz Henrique e Vinicius Junior até conseguir abrir o placar aos 29 minutos, após chute de Rodrygo na entrada da área desviar na defesa equatoriana e matar qualquer chance de defesa do goleiro Galíndez.

A principal chace do Equador no primeiro tempo saiu apenas aos 48 minutos, com o jovem Moisés Caicedo, 22, que recentemente trocou o Brighton pelo Chelsea, na Inglaterra, em uma transação recorde de 115 milhões de libras (R$ 840 milhões).

O volante recebeu bom passe de Kevin Rodríguez e saiu na cara de Alisson, parando em grande defesa do goleiro brasileiro, e, na sequência, no rebote, em interceptação do zagueiro Gabriel Magalhães em cima da linha.

No segundo tempo, após um início de pouca inspiração da seleção brasileira, o treinador fez as primeiras alterações aos 16 minutos. Estêvão entrou no lugar de Luiz Henrique -e, aos 17 anos e 135 dias, tornou-se o quinto mais novo a estrear pelo Brasil-, enquanto Gérson substituiu Bruno Guimarães.

Na melhor -e única- jogada de perigo na etapa complementar, aos 28 minutos, Estêvão ganhou de cabeça contra a defesa adversária e serviu Vinicius Junior, que avançou até a linha de fundo, mas acabou ficando sem ângulo para acertar o gol.

Agora são cinco partidas e cinco vitórias no estádio da capital paranaense, que voltou a receber a seleção brasileira após um hiato de 23 anos.

O último jogo no local tinha sido em outubro de 2001, em vitória por 2 a 0 contra o Chile pelas Eliminatórias para a Copa de 2022, com gols de Edílson e Rivaldo.

Com a vitória, o Brasil chega a 10 pontos e sobe de sexto para quarto na tabela de classificação para a Copa de 2026, que será disputada em conjunto nos Estados Unidos, México e Canadá. Os seis primeiros se classificam diretamente e o sétimo vai para a repescagem.

O Equador, por sua vez, caiu da quinta para a sexta colocação, permanecendo com 8 pontos. Atual campeã mundial e da Copa América, a Argentina lidera, com 18 pontos.

A albiceleste tricampeã mundial venceu o Chile por 3 a 0 no Monumental de Núñez, mesmo sem poder contar com Messi, fora por lesão.

No próximo compromisso, o Brasil enfrenta o Paraguai (7º colocado) no dia 10, no Defensores del Chaco, em Assunção. A Argentina pega a Colômbia (3º) no mesmo dia, em Barranquilla.

BRASIL 1 X 0 EQUADOR - ELIMINATÓRIAS DA COPA

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Gols: Rodrygo (29º)

BRASIL

Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana (Wendell); André (João Gomes), Bruno Guimarães (Gérson) e Lucas Paquetá (Lucas Moura); Luiz Henrique (Estêvão), Rodrygo e Vinicius Junior

T.: Dorival Júnior.

EQUADOR

Galíndez; Félix Torres, Hincapié, Pacho, Estupiñán (Yaimar Medina); Moisés Caicedo, Méndez (Gruezo), Alan Franco; Sarmiento (Kendry Páez), Kevin Rodríguez (John Mercado), Enner Valencia (Yeboah)

T.: Sebastián Beccacece

