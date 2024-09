Duas jantas e 2.6 Kg de carne: confira a dieta de fisiculturista morto

Illia "Golem" Yefimchyk, fisiculturista bielorrusso, era conhecido por seus treinos intensos e por sua dieta extrema, consumindo mais de 16 mil calorias diárias. Ele realizava sete refeições por dia, incluindo três almoços. Sua rotina alimentar incluía grandes quantidades de arroz, salmão, carne, queijo e panquecas de aveia.

Dieta assustadora

Segundo o site Essentially Sports, o atleta fazia sete refeições por dia, incluindo três almoços. O café-da-manhã era composto por 300 g de aveia em flocos. Em seu primeiro almoço, Yefimchyk consumia 108 sushis, o equivalente a 1,6 kg de arroz e 800 g de salmão. Segundo almoço continha 1,3 kg de carne, crepe e sorvete como sobremesa. No terceiro almoço, o prato era composto por 500 g de arroz, azeitonas e macarrão.

O atleta ainda fazia mais 3 refeições: a primeira janta tinha 200 g de queijo e 300 g de macarrão. No segundo jantar, o atleta comia mais 1,3 kg de carne e 700 g de queijo tipo cottage. Para finalizar o dia, o fisiculturista consumia 14 panquecas de aveia com maple syrup.

Com 1,85 m de altura e 160 kg, Yefimchyk era capaz de erguer pesos impressionantes, como 272 kg no supino e 317 kg no levantamento terra. Yefimchyk havia enfrentado bullying na infância devido ao porte físico pequeno, o que o motivou a começar a treinar. Com o tempo, ele conquistou o título de "fisiculturista mais monstruoso do mundo", destacando-se por sua grande massa muscular.



A morte do fisiculturista

Yefimchyk faleceu na última sexta-feira (06), após sofrer uma parada cardíaca. Ele foi socorrido e transferido de helicóptero para um hospital, onde sua condição foi estabilizada inicialmente. No entanto, dois dias após sua internação, ele sofreu uma nova parada cardíaca, e sua morte cerebral foi confirmada. A notícia de seu falecimento foi confirmada pela esposa, Anna.

