Jovem que encantou Zubeldía deve desbancar Luciano contra Botafogo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Líder no quesito número de jogos na temporada pelo São Paulo, o atacante Luciano deve perder a vaga de titular contra o Botafogo, na noite desta quarta (18) pela Libertadores, para um jovem que, aos poucos, encantou o técnico Luis Zubeldía: William Gomes.

O ponta de 18 anos estreou nos profissionais em 2023 e, após ganhar alguns minutos ainda sob comando de Thiago Carpini, recebeu sua primeira chance na Era Zubeldía em um duelo da Copa do Brasil.

Em meio a um período de dois meses no banco de reservas, William Gomes "recuou" e defendeu o sub-20, atuando pelo Tricolor em uma rodada do Brasileirão da categoria diante do Cuiabá.

A chance, de fato, veio no final de agosto: ele foi titular na partida contra o Vitória e conquistou de vez o comandante: jogando ao lado de nomes como Calleri e Lucas, o atleta marcou um golaço que abriu caminho para a vitória paulista por 2 a 1 em casa e se destacou também, segundo Zubeldía, pelo poder de decisão.

"Hoje em dia, o extremo tem duas funções. Uma é com a bola, e a primeira coisa é fazer o arco para chutar, ainda mais porque ele tem um bom chute, ou controlar a bola para frente com o objetivo de ir para a linha de fundo. O que peço aos jovens é decisão, é pensar e saber que errar não faz mal. Outra coisa é sem a bola: com uma boa organização tática, é saber onde se posicionar. É um bom início para esse garoto, que jogou pela primeira vez como titular", destacou Zubeldía.

O jovem voltou a agradar na derrota polêmica para o Fluminense e na vitória recente do Tricolor sobre o Cruzeiro -diante dos mineiros, inclusive, o cria de Cotia fez o único gol da partida em Belo Horizonte.

Diante da surpresa positiva e da recente eliminação na Copa do Brasil com "medalhões", o técnico do São Paulo deve dar nova chance a William. Na última atividade do elenco antes do duelo contra o Botafogo, o ponta treinou na vaga de Luciano, que vive um jejum de quatro jogos sem gols -Rato, Lucas e Calleri formaram o restante do ataque.

O jogo entre paulistas e cariocas é válido pela ida das quartas de final da Libertadores. O estádio Nilton Santos receberá o embate a partir das 21h30 (de Brasília).