Causa da morte de jogador encontrado na piscina de casa é revelada

A trágica morte de George Baldock, na noite desta quarta-feira (9), deixou o mundo do futebol em estado de choque total, sendo que, esta quinta-feira, a autópsia inicial aponta o afogamento. A causa do óbito do jogador de 31 anos, que jogava no Panathinaikos foi divulgada pelo portal Sportal.gr,

O atleta grego tinha sido dado como desaparecido pelas 19 horas locais desta quarta-feira, face à incessante procura por parte da esposa e da mãe, sendo que o corpo apenas foi descoberto três horas depois, na piscina de casa, juntamente uma garrafa de vodka, naquele que era o dia de aniversário da filha.

De acordo com a mesma publicação, o corpo não tinha sinais indicando crime e, durante a autópsia, foram retiradas amostras para exames toxicológicos, cujos resultados ainda vão demorar alguns dias a ser divulgado, para além da recolha de imagens de um sistema de vigilância.

George Baldock tinha feito parte da seleção na fase de qualificação para o Euro'2024, algo que não se concretizou face à eliminação pela Geórgia, mas não foi convocado na mais recente lista de Gustavo Poyet para a Liga dos Campeões.

Vale lembrar que, há uns meses atrás, o defesa grego deixou o Sheffield United, onde esteve durante sete temporadas, para regressar ao seu país, acabando por perder a vida aos 31 anos.