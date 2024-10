Protesto fez Guardiola acabar com treino do City: "Todos para dentro"

Oleksandr Zinchenko deu uma longa entrevista ao jornal britânico The Guardian nesta terça-feira, onde falou abertamente sobre sua experiência no Manchester City, clube que defendeu de 2016 a 2022, com um período de empréstimo ao PSV. Atualmente no Arsenal, o jogador ucraniano relembrou um episódio curioso envolvendo o técnico Pep Guardiola, com quem mantém uma boa relação, apesar de um incidente marcante durante um treino.

Zinchenko contou que, após cometer um passe errado, tentou justificar-se em voz alta: "Mister! Só errei um passe, sabe?". A reação de Guardiola foi inesperada e imediata: "Oh, OK, desculpe, Sr. Zinchenko, desculpe", respondeu o treinador, interrompendo o treino de forma abrupta e mandando todos para o vestiário. "Foi isso. O treino acabou ali mesmo, só porque eu respondi", lembrou o jogador.

Refletindo sobre o episódio, Zinchenko admitiu que sua atitude não foi adequada e que reconheceu o erro imediatamente. No entanto, ele preferiu não se desculpar na hora, pois era véspera de uma partida importante e sabia que Guardiola estava focado no plano de jogo. "Esperei até depois do jogo e pedi desculpas", completou.

