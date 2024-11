Neymar é surpreendido por pergunta inusitada no Aeroporto de Fortaleza

Neymar protagonizou um momento descontraído no Aeroporto de Fortaleza ao ser abordado por um agente da Polícia Federal, que, de forma inesperada, quis saber sobre o destino profissional do jogador. Em meio a risadas, o craque, que fazia uma breve parada na capital cearense antes de seguir para o Rio de Janeiro para o aniversário de um ano de sua filha Mavie, foi surpreendido pela pergunta: “Vai assinar com o Fortaleza ou voltar para o Santos?”

Com bom humor, Neymar respondeu que “seria um prazer” atuar no Fortaleza, fazendo a alegria dos fãs do Leão do Pici. A conversa logo viralizou, e o Fortaleza não perdeu tempo: publicou o vídeo nas redes sociais, acompanhando de uma montagem com Neymar vestindo a camisa tricolor. O perfil do clube interagiu com torcedores nos comentários, brincando sobre a ideia.

