Mourinho já tem novo reforço no Fenerbahçe para a janela de inverno

O meio-campista argentino Cristian Medina, de 22 anos, está prestes a se tornar o primeiro reforço de inverno de José Mourinho no Fenerbahçe, conforme revelado pelo Fanatik. O interesse do clube turco no jogador já vinha desde o meio do ano, mas somente agora o Boca Juniors concordou com sua liberação, que ocorrerá em janeiro.

Para contar com Medina, o Fenerbahçe desembolsará pouco mais de 14 milhões de euros e oferecerá ao atleta um contrato de cinco anos.

Natural de Buenos Aires, Medina fez toda sua formação nas categorias de base do Boca Juniors e estreou na equipe principal em 2020, com apenas 18 anos. Nesta temporada, ele soma três gols e três assistências em 30 jogos, consolidando-se como uma peça importante no time argentino.

Leia Também: Treinador do Paraguai exige atenção redobrada em Messi: 'Deixá-lo jogar é sentença de morte'