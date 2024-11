Imagens emocionantes: Rafael Nadal se despede do tênis na Copa Davis

Chegou ao fim uma era no tênis mundial. Rafael Nadal encerrou sua carreira nesta terça-feira, durante a participação na Copa Davis, marcando sua despedida com uma derrota, mas em meio a muita emoção.

Horas depois de perder para Botic van de Zandschulp por duplo 6-4, o espanhol ainda tinha a esperança de se despedir com uma vitória na partida de duplas. No entanto, a derrota de Carlos Alcaraz e Marcel Granollers para a equipe dos Países Baixos decretou a eliminação da Espanha da competição.

Ao final do evento, em Málaga, Nadal recebeu uma merecida homenagem na quadra. Emocionado, o tenista não conteve as lágrimas ao dar adeus a um esporte no qual deixou um legado impressionante, com 92 títulos conquistados ao longo de sua carreira.

Confira as imagens deste momento emocionante.

