Mourinho elogia time após virada e admite dificuldades no elenco

Após a vitória de virada do Fenerbahçe sobre o Slavia Praga por 2 a 1 nesta quinta-feira, José Mourinho elogiou a atitude de sua equipe, mesmo diante das limitações no elenco por lesões e suspensões. O técnico também avaliou positivamente a atuação do árbitro na partida.

"Só posso parabenizar os jogadores porque foram fantásticos. Eles deram um ótimo desempenho. Cometemos alguns erros defensivos, e o adversário até poderia ter marcado o segundo gol, mas conseguimos encontrar estabilidade, especialmente no segundo tempo", afirmou Mourinho.

O treinador destacou a dificuldade de montar a equipe devido à falta de opções no banco. "Jogamos nossas cartas, e tudo funcionou como queríamos. Os meus jogadores foram ótimos. Foi difícil para mim gerenciar este jogo porque tínhamos jogadores com cartões amarelos e não tínhamos jogadores suficientes no banco. Não havia meio-campistas nem zagueiros disponíveis...", lamentou.

Sobre a arbitragem, Mourinho foi direto: "Acho que eles deveriam ter recebido um cartão vermelho em um momento, mas acabaram sendo perdoados. O árbitro pareceu mostrar cartões para nós com muita facilidade, mas, no geral, teve uma boa atuação."

