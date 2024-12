Opinião de CR7 sobre Mbappé e Real Madrid volta à tona: "Veremos"

Cristiano Ronaldo, em uma conversa com Rio Ferdinand em setembro, compartilhou suas impressões sobre a contratação de Kylian Mbappé pelo Real Madrid. Durante o diálogo, o craque português deixou conselhos e avisos importantes para o jovem atacante francês, alertando sobre as diferenças entre atuar pelo Real Madrid e o Paris Saint-Germain (PSG). Essas palavras voltaram a ganhar destaque na imprensa espanhola após mais uma atuação apagada de Mbappé.

"O Real Madrid não é o PSG", destacou Ronaldo na ocasião. Ele enfatizou a importância de Mbappé estar mentalmente preparado para lidar com a enorme pressão que acompanha jogar pelo clube espanhol. "É preciso ter a cabeça limpa e boa para lidar com a pressão", disse o ex-atacante dos merengues.

Ronaldo também ponderou sobre o futuro da equipe: "Veremos. Acho que o Real Madrid vai continuar forte, mas não sei se será melhor do que no ano passado."Até o momento, Mbappé disputou 20 jogos pelo Real Madrid, marcando 10 gols e registrando duas assistências. Embora os números não sejam insignificantes, eles estão abaixo das expectativas colocadas sobre ele desde sua chegada ao clube. A imprensa espanhola tem ressaltado que o desempenho do atacante ainda não justifica o investimento e a empolgação gerada por sua contratação.

Ouça, abaixo, o que foi dito por Cristiano Ronaldo.

