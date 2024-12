Agente de Artur Jorge fala do futuro: "O Botafogo sempre soube"

O futuro de Artur Jorge tem sido amplamente discutido, principalmente após o técnico português conquistar, em apenas oito dias, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro pelo Botafogo. Diante disso, Hugo Cajuda, agente do treinador, resolveu esclarecer as propostas recebidas recentemente.

“É verdade que recebemos uma oferta em outubro e comunicamos ao Botafogo. Além disso, na semana da final da Libertadores, informamos que Artur havia recebido outras três propostas: uma do México, uma da Europa e uma do Qatar”, revelou Cajuda em entrevista exclusiva ao UOL Esporte.

O agente continuou: "Explicamos que o mais adequado seria discutirmos essas propostas após a final. O Botafogo sempre foi informado sobre essas ofertas. Após a conquista, houve uma reunião com os dirigentes do clube, e eu expliquei que os três clubes estavam dispostos a pagar a cláusula de rescisão de Artur."

Sobre o andamento das negociações, Cajuda afirmou: "Até agora, não recebemos nenhum retorno. Isso não é uma crítica, é apenas um fato. O Botafogo não tem obrigação de fazer nada. Estou apenas relatando a verdade. No momento, não temos acordo com ninguém. O Artur é treinador do Botafogo e está em férias, aproveitando o tempo com sua família."

Vale lembrar que Artur Jorge retornou a Portugal no último domingo. Em declarações ao chegar ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, o ex-treinador do Sporting de Braga revelou que, inicialmente, não tinha planos de voltar a Portugal devido a outras “propostas mais atraentes”.





