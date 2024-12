Treinador reage à eliminação do Manchester United: "Hoje não sinto nada"

Após a eliminação do Manchester United na Taça da Liga Inglesa, com uma derrota de 4-3 contra o Tottenham nesta quinta-feira, Ruben Amorim comentou a reação da sua equipe, que chegou a estar três gols atrás no placar. Embora o resultado tenha sido desfavorável, o técnico ressaltou o esforço dos jogadores e a superioridade em campo, apesar do desfecho negativo.

"Entramos um pouco desligados no segundo tempo, o que tornou a situação difícil. Se analisarmos o jogo como um todo, fomos melhores, mas eles foram mais eficazes. Perdemos, mas a luta dos meus jogadores foi muito importante para mim. Dominamos a posse de bola e estivemos confortáveis em campo, mas erramos no último passe e na finalização", explicou Amorim em entrevista à BBC Sport.

Ele também comentou sobre o aprendizado com a derrota. "Hoje, não sinto nada. Não há nada de positivo que eu possa dizer agora. Amanhã, pensarei sobre a partida e poderei falar mais. Hoje, perdemos, e precisamos de uma noite para refletir", afirmou o ex-treinador do Sporting.

Amorim completou, destacando o objetivo da equipe na temporada. "Não podemos acreditar que ganhar um troféu vai tornar tudo fácil. Será um caminho longo. Estamos evoluindo e o nosso objetivo é conquistar a Premier League, mas quanto tempo isso vai levar, eu não sei."

