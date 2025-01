Grealish 'desaparece' e Guardiola responde: "Se acham injusto, tudo bem"

O Manchester City conquistou sua segunda vitória consecutiva no último fim de semana, ao derrotar o West Ham por 4-1, um feito que não acontecia desde outubro de 2024. Na partida, Savinho brilhou ao fornecer assistências para os dois gols de Erling Haaland.

O atacante brasileiro parece ter garantido sua titularidade, deixando Jack Grealish no banco. Nos últimos três jogos, Grealish esteve em campo por apenas seis minutos. Pep Guardiola explicou de forma direta a razão para a queda de rendimento do inglês.

"É simples. Por mais que ele olhe para si mesmo, verá a concorrência e entenderá que precisa estar à altura. Savinho está em melhor forma em todos os aspectos, e por isso, ele é titular", disse o treinador, conforme reportado pelo jornal britânico Mirror.

"Quero o Jack que conquistou o triplete? Sim, quero. Mas preciso ser honesto comigo mesmo sobre isso. Olhemos para a taxa de sucesso de Savinho na grande área, ela é superior à dos outros extremos. Portanto, todos têm que lutar", continuou Guardiola.

"Podem achar que é injusto. Se acham isso, tudo bem, mas precisam provar e dizer 'OK, vou lutar com Savinho para merecer essa posição, todos os dias, todas as semanas e todos os meses'. Eu lutei muito por Grealish, e sei que ele pode voltar a fazer isso", finalizou o técnico.



