Bublik critica aposentadoria de Nadal e Murray: "Isso é um circo"

Alexander Bublik, atual número 33 do ranking mundial de tênis, deu uma extensa entrevista ao canal russo Match TV no último fim de semana, abordando diversos temas, incluindo seu futuro no esporte.

Aos 27 anos, o cazaque expressou o desejo de continuar jogando no mais alto nível por "muitos anos", mas com a ressalva de que não pretende seguir o exemplo de Rafael Nadal e Andy Murray. Para Bublik, ambos os tenistas, que recentemente anunciaram o fim de suas carreiras, deveriam ter se aposentado mais cedo.

"Eu quero terminar no topo. Claro que não sou o Rafa, meu legado será muito menor, se é que posso chamar isso de legado. O que aconteceu com o Andy e o Rafa é um circo. Não consigo chamar de outra coisa", afirmou Bublik.

Ele continuou: "Esses jogadores conquistaram tudo. Até nós, como colegas de profissão, olhávamos para eles com admiração no vestiário. Mas dá para ver que um deles está careca, e o outro está envelhecendo."

"É óbvio que eles já não são os mesmos e jamais serão. Na minha opinião, isso poderia ser chamado de vergonha, ao invés de circo. Talvez seja mais adequado dizer isso. Embora o Rafa tenha se aposentado de forma digna...", completou o jogador, gerando controvérsia com suas declarações.

