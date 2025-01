Surfista Danilo Couto perde filha, Tiare Beatriz, em acidente no Havaí

Tiare Beatriz Couto, filha do surfista de ondas gigantes Danilo Couto, faleceu em um trágico acidente ocorrido entre os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, no Havaí. A causa do acidente ainda não foi revelada. Em uma homenagem emocionada postada em suas redes sociais neste domingo (5), Danilo, que é um ícone do surfe, se despediu de sua filha de 19 anos com palavras comoventes.

“Quem tem Deus como império no mundo não está sozinho ouvindo sininhos. Minha filha, descanse em paz e tranquila, sua missão foi cumprida com excelência, ensinou o verdadeiro amor por onde passou. Siga amando, ensinando e com sua energia contagiante. Viva a sua nova jornada divina. Eternamente te amarei”, escreveu o surfista.

Tiare, que nasceu e foi criada na ilha de Oahu, no Havaí, acompanhava o pai desde pequena nos maiores momentos da sua carreira. Em 2011, ela teve a oportunidade de subir ao palco com Danilo no prêmio XXL Global Big Wave Awards, um dos maiores reconhecimentos para o surfe de ondas gigantes, para celebrar uma onda de 20 metros surfada por ele em Jaws, no Havaí. Tiare estava cursando Estudos Ambientais e Ciência Política na Universidade de Utah, em Salt Lake City.

Leia Também: Influenciadora com mais de 6 milhões de seguidores morre aos 27 anos