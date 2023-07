Casa da mãe de Beyoncé é assaltada

Tina Knowles foi vítima de um assalto no dia 5 de julho. Os ladrões roubaram joias e dinheiro da casa da mãe de Beyoncé, causando um prejuízo estimado em mais de 1 milhão de dólares.

De acordo com o TMZ, um cofre cheio de objetos de valor foi roubado da residência, localizada em Los Angeles. Não havia ninguém na propriedade no momento do assalto.

O tabloide menciona que ainda não foi determinado o método utilizado pelos assaltantes para invadir a casa, e as investigações continuam em andamento.

