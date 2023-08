Morre a atriz Aracy Balabanian, aos 83 anos

Na manhã desta segunda-feira, aos 83 anos, faleceu a atriz Aracy Balabanian. Diagnosticada com câncer no pulmão no final do ano passado, a artista estava hospitalizada na Clínica São Vicente, localizada na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro.

A confirmação da notícia foi feita por familiares e amigos.

O seu último projeto foi no especial de fim de ano da TV Globo, 'A Magia Acontece'. Antes disso chegou a fazer uma participação na novela 'Malhação: Vidas Brasileiras'.

Natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Aracy Balabanian iniciou sua carreira na televisão em 1965 ao protagonizar "Antígona", de Sófocles, em uma inovadora versão teleteatral da TV Tupi.

Antes desse marco, a então jovem artista, graduada pela Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (USP), já havia se destacado nos palcos em espetáculos do grupo Teatro Brasileiro de Comédia (TBC).

Desde então, a trajetória da atriz seguiu com sucesso tanto nos palcos quanto nos estúdios televisivos.