Estilista mostra desenho de vestido de noiva 'secreto' da princesa Diana

Elizabeth Emanuel, a estilista responsável pelo icônico vestido de noiva da princesa Diana, revelou imagens do que seria a segunda opção de vestido, caso o primeiro não tivesse funcionado.

Em 29 de julho de 1981, Lady Di caminhou até o altar usando um vestido marcante com mangas bufantes, adornado com mais de 10 mil pérolas e uma cauda de sete metros.

Em uma entrevista à revista Hello!, a designer mostrou pela primeira vez o desenho do vestido alternativo.

"O vestido de noiva reserva foi criado caso o segredo do vestido original fosse revelado. Felizmente, ele nunca foi utilizado", afirmou. "O vestido foi confeccionado em tafetá de seda marfim claro, com detalhes bordados recortados na barra e nas mangas. Pequenas pérolas foram costuradas no corpete", detalhou.

Além do decote em V, o modelo alternativo apresentava mangas três quartos. "As pessoas sempre perguntam como era. Ele tinha algumas semelhanças. Ambos tinham saias longas, mas, no geral, eram diferentes", enfatizou.



© Reprodução - Hello!

Manter o segredo naquela época não foi uma tarefa fácil, mas os esforços, de acordo com a designer, provaram ser valiosos. "Nossa equipe era maravilhosamente leal e não compartilhava com ninguém. Além disso, tínhamos o vestido guardado todas as noites em um armário de metal, protegido por dois guardas, Jim e Bert. Sempre tinha alguém lá 24 horas por dia. Até colocamos persianas em todas as nossas janelas", revelou. Ela acrescentou que chegou a descartar tecidos "falsos", já que as pessoas vasculhavam o local em busca de pistas.

Leia Também: Morre a amante de Clint Eastwood. Estiveram juntos 14 anos e têm 1 filha