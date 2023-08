Rebel Wilson sofre acidente em filmagens e é atendida em emergência

Rebel Wilson sofreu um acidente durante as gravações de 'Bride Hard' e precisou de atendimento hospitalar.

A atriz norte-americana, de 43 anos, compartilhou uma imagem em suas redes sociais que mostra os ferimentos, exibindo o rosto machucado e sangrando.

"Não era assim que eu queria terminar este filme. Três pontos e uma noite no hospital após um acidente durante as filmagens às 4 da manhã", escreveu Wilson em uma postagem no Instagram.

Ainda não há informações precisas sobre o que causou o acidente.



© Instagram/Rebel Wilson

