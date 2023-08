Imprensa britânica elogia turnê de Pabllo Vittar: "Artista completa"

No último dia 18 de agosto, Pabllo Vittar deixou o Brasil e começou sua série de shows pela Europa com shows na Holanda, Reino Unidos, Irlanda, França, Portugal e Espanha. Com shows esgotados, a drag queen brasileira se apresentou em Manchester neste sábado e arrebatou o público com a sua 'Noitada Tour'.

Nas redes sociais, muitos ingleses fizeram questão de rasgar elogios para a estrela brasileira e a imprensa destacou o talento de Pabllo. A revista 'Gay Times' divulgou um vídeo com trechos do show da drag queen e destacou o talento da brasileira: "Pabllo arrasou em Manchester! Entregou 'bate cabelo', presença de palco, coreografia e vocais com notas altas. Definitivamente, Manchester ama Pabllo Vittar". Anitta comentou a publicação chamando Pabllo de 'Rainha'.

A revista 'Clash' publicou um entrevista com Pabllo e destacou que a drag queen é uma artista completa, além de comentar o lado ativista da brasileira: "A superestrela drag queen Pabllo Vittar é a exportação pop mais quente do Brasil, com sucessos dançantes que misturam sua voz soprano altíssima com batidas eletrônicas batidas pelo Funk carioca e uma pitada de estilo romance do Forró. É uma combinação deliciosa que a tornou desejada mundialmente".

A publicação continuou e apontou que o ativismo de Pabllo é reconhecido em todo o mundo: "Pabllo é mais do que um rosto bonito e uma música pronta: ela é uma ativista comprometida com a luta contra a homofobia. O posicionamento de Vittar tem sido vital para promover a tolerância para com a comunidade LGBTQ+ num país onde as atitudes homofóbicas permanecem desenfreadas, por vezes com consequências fatais". A 'Clash' apontou Pabllo como o maior nome da música pop brasileira na atualidade.

Pabllo ainda levará seu show para Paris, Barcelona, Malaga, Lisboa e Londres, onde todos já estão com ingressos esgotados.