Dua Lipa quer “normalizar” falar sobre sexo

Atualmente namorando com o diretor de videoclipes francês Romain Gavras, Dua Lipa deu uma entrevista onde diz acreditar que falar abertamente sobre intimidade com um parceiro é a melhor forma de acabar com a "culpa" que muitas vezes se sente a respeito desse tema.

"Não falar sobre sexo com a pessoa com quem se está fazendo sexo é uma anomalia estranha para mim. Acho que é importante normalizar a conversa sobre sexo e torná-la um tópico de que possamos falar com mais liberdade, para que possamos livrar-nos da culpa e da vergonha que o rodeia", referiu, citada pelo jornal The Sun on Sunday.

Sobre aplicações que ajudem a conhecer novas pessoas, a cantora, de 28 anos, acrescentou que, embora as 'apps' de relações possam "às vezes funcionar" em termos de ajudar outras pessoas a encontrar um parceiro, considera o conceito "pouco sexy", devido ao elemento de "incerteza" que acarreta.

“Tenho muitos amigos em 'apps' de namoro e às vezes funciona. Mas a ideia de nos encontrarmos através de amigos em comum, iniciarmos conversas e fazermos coisas que não parecem tão 'clínicas' é provavelmente a melhor forma de conhecer alguém", referiu.

