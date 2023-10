Após sair de Israel, Bruno Mars se manifesta pela primeira vez nas redes

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruno Mars, 37, se manifestou nas redes sociais pela primeira vez após deixar Israel. O cantor saiu do país no sábado (07). Isso aconteceu depois que seu show no local foi cancelado em decorrência do atentado a bomba pelo grupo radical Hamas, e a resposta israelense com a declaração de guerra.

Mars também teve outro show cancelado na tarde de domingo (08). A performance aconteceria no Grande Prêmio de Fórmula 1 do Qatar.

Segundo informações da Billboard, Bruno saiu de Israel no sábado, por volta das 14h. Ele e a equipe embarcaram em um voo para a Grécia.

Na noite se segunda (09), o artista se manifestou pela primeira vez nas redes socias após o ocorrido. No X (antigo Twitter), o músico fez uma postagem apenas com um emoji de mãos juntas, usado geralmente como um gesto de oração.

Com isso, os fãs celebraram. "O Brasil está contigo", comentou um usuário da rede. "Como pode um simples emoji causar tanto alívio, fica bem Bruninho", escreveu outro.