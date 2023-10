Luísa Sonza se esbalda e beija mulher em balada

Após o término do seu relacionamento com Chico Moedas, Luísa Sonza foi vista beijando outra mulher em um bar em São Paulo, no Brasil. O envolvimento teria acontecido no último domingo, dia 15 de outubro.

Dias depois de um vídeo de Chico Moedas beijando uma mulher ter sido divulgado, Luísa Sonza foi vista beijando Mariana Maciel, uma conhecida bailarina que já trabalhou com Ludmilla.

Luísa Sonza é assumidamente bissexual e já havia falado sobre sua orientação sexual em entrevistas anteriores.

O término do relacionamento de Luísa Sonza e Chico Moedas foi anunciado pela cantora em setembro de 2023. Na ocasião, ela contou que havia sido traída pelo ex-namorado. Chico Moedas não se pronunciou sobre o assunto.

Veja abaixo o vídeo que mostra Luísa Sonza a beiajr Mariana Maciel.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Leo Dias (@leodias)

