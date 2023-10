Atriz Lara Parker morre aos 84 anos

A atriz norte-americana Lara Parker morreu na quinta-feira (12), aos 84 anos, em sua casa em Los Angeles. Ela faleceu durante o sono, e a notícia foi divulgada por sua amiga e colega de profissão Kathryn L. Scott.

"Durante mais de 50 anos, nossas vidas estiveram interligadas pelo nosso amor mútuo pela literatura, escrita e atuação. Não poderíamos ser mais diferentes, e é aí que reside a magia de nossa amizade duradoura. Meus pensamentos estão com sua família neste momento triste de tristeza e lembrança", escreveu Scott em um comunicado.

Parker ficou conhecida por interpretar a bruxa Angelique Bouchard na série de sucesso "Dark Shadows", exibida entre 1966 e 1971. Ela também atuou em filmes como "The Legend of Hell House" (1973) e "The Evil Within" (1978).

A atriz deixa dois filhos, Wesley e Robin, e dois netos.

