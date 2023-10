Saudade do Carnaval? Relembre tretas e polêmicas com os famosos! - O Carnaval sempre rende boas histórias e confusões... Inclusive, várias celebridades ganharam os holofotes pelos mais variados motivos. Rivalidades, indiscrições, barracos, bebedeira, constrangimentos, affairs, traição, troca de alfinetadas e acusações de apropriação cultural são alguns dos temas de fofocas que mais dominam a folia. Mas, em 2023, teve ainda ataque de estrelismo, estresses com fantasia, acusação de satanismo, discussão política com fãs e imprevistos até com a menstruação! Na galeria, saiba mais sobre esses casos e relembre outras controvérsias dos famosos em outros Carnavais!

© <p>AgNews/Vitor Eduardo </p>