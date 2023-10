Blake Shelton deixa Gwen Stefani chorando com discurso emocionante

Blake Shelton emocionou a companheira, Gwen Stefani, com o discurso que lhe dedicou no dia em que esta recebeu uma estrela no Passeio da Fama, em Hollywood.

O artista lembrou o momento em que conheceu Gwen nos bastidores do 'The Voice', em 2014.

"Ela não era como as outras pessoas famosas que tinha conhecido. Ela foi sozinha de carro até o trabalho com cadeirinhas. Não tinha segurança. Veio com um bebê e dois meninos pequenos, o que na altura funcionava como segurança, porque ninguém se atrevia a aproximar. Era o caos", recorda, em tom de brincadeira.

"Ficou claro para mim que era mãe em primeiro lugar e que isso estava acima de qualquer coisa no mundo - esse era o trabalho mais importante", afirmou.

"E agora, estar aqui quase 10 anos depois de a ter conhecido, posso dizer, sem dúvida alguma, que ser mãe continua sendo a coisa mais importante da sua vida. E, posso-vos dizer, isso é raro neste meio", completa.

Gwen e Blake casaram em julho de 2021. Na cerimônia estiveram presentes os três filhos da artista: Kingston, de 17 anos, Zuma, de 15, e Apollo, de nove.

