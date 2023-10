Ana Carolina cria nova versão de 'Chico' em show: 'Tem muitas mulheres para firmar contigo'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luísa Sonza agora tem mais uma nova versão para a música "Chico". Se quiser esquecer a original que fez para o ex-namorado que a teria traído, a cantora pode usar uma feita por Ana Carolina.

Durante um show em São Paulo na noite de sexta-feira (20), a artista cantou a música, mas com os versos modificados.

"Tenho umas amigas que são maravilhosas, vou te apresentar. Com o Chico foi cachaça, mas com uma 'sapata' vai ser um quentão. Luísa, caso tu quiseres, tem muitas mulheres para firmar contigo. E faz barulho, por favor, quem concorda comigo", cantou ela. Luísa Sonza estava na plateia e vibrou.

