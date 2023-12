Ex-marido de Preta Gil sobre Natal: 'Rasgou a cartinha e jogou fora"

O ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy, desabafou em seu Instagram neste domingo (24), comentando sobre o final do ano. Ele expressou sua descrença no Papai Noel, sugerindo que o mesmo teria "rasgado a cartinha e jogado fora" após seus planos darem errado.



Godoy, de 34 anos, que foi casado com a cantora, compartilhou a sensação de surpresa e frustração, comparando-a a uma armadilha do Pica Pau. "Chega ali com balde de água gelada e taca na sua cabeça? Você fica meio desnorteado? É tipo isso que está rolando neste momento. Só um desabafo, mesmo", disse ele, que celebra a ceia de Natal com sua família.

A cantora, que o acusou de ter sido infiel a ela durante o casamento, encerrado em meio ao seu tratamento contra um câncer de intestino, postou uma mensagem de gratidão a Deus neste Natal. "Natal, eu só tenho que agradecer o menino Jesus por todas as vitórias e livramentos. Amém!! Feliz Natal a todes", desejou.

