Sérgio Hondjakoff reencontra o pai após ameaça de agressão: "Saudade"

O ator Sérgio Hondjakoff, o eterno 'Cabeção', reencontrou o pai, Francisco José Mendonça, nesta segunda-feira (29). O encontro aconteceu em Resende, no interior do Rio de Janeiro, onde o ator está morando com a mãe, Carmen Lucia Hondjakoff.

O reencontro foi marcado pela emoção e pelo alívio. Francisco José Mendonça, que estava com saudade do filho, disse estar muito feliz com a recuperação de Sérgio.

"Vim fazer uns tratamentos aqui em Resende, que tem um preço mais em conta que no Rio de Janeiro. Aproveitando, né, filho? Vim aqui na casa dele para revê-lo, estava com muita saudade também. Já estou com uma certa idade e não podia ficar muito tempo sem falar com ele. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu gostei muito de vê-lo assim, com saúde, feliz, com essa cara boa", disse Francisco.

Sérgio Hondjakoff também falou sobre a importância do encontro com o pai.

"Sereno, né? Paciente, não contrariando, aceitando, dando valor para as pequenas coisas e me alimentando do alimento espiritual, principalmente", comentou o ator.

O ator está vendo o pai após 1 ano e sete meses de ameaçá-lo com um bastão em uma live.

Na semana passada, Sérgio Hondjakoff, 39, usou seu perfil no Instagram para pedir trabalho. O ator, que chegou a ficar internado por mais de 10 meses em uma clínica no interior de São Paulo para tratar o vício em drogas, se colocou à disposição no mercado para "trabalhar muito em 2024".

"Produtores de elenco, emissoras de TV, séries de streaming, cinema, novelas e eventos. Estou disponível para trabalhar muito em 2024", pediu o artista, anunciando, também, seu número de WhatsApp. Ele já tinha divulgado o contato para arrumar uma companhia em 2020

[Legenda]© Instagram