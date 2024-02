Vanessa Lopes volta à TV Globo em reality show

A influenciadora Vanessa Lopes, que desistiu do BBB 24, estará em breve em outro reality show da Globo. Ela gravou o Túnel do Amor, apresentado pela ex-BBB Ana Clara, no Globoplay.

No entanto, a participação de Vanessa será breve. Segundo a coluna Sala de TV, do portal Terra, ela estará no reality por apenas 24 horas.

O Túnel do Amor é um reality show de pegação que reúne participantes em dois grupos, masculino e feminino. Eles podem se conhecer através de um túnel, mas só podem ficar juntos fora do túnel se ganharem desafios.

