Recuperado da dengue, Leonardo Brício mostra boa forma em cachoeira; veja

O ator Leonardo Brício, de 60 anos, está curtindo uma temporada em Minas Gerais após se recuperar de um período difícil em que esteve com dengue. O artista tem feito várias postagens nas redes sociais mostrando as belezas da Serra da Mantiqueira. "Meu lugar de cura. Amo Minas!!! Serra da Mantiqueira!!! Deus toca em tudo. Templo sagrado. Feliz com meu restabelecimento. Forte como antes", afirmou o artista.

Em uma das publicações, Brício aparece mergulhando na Cachoeira do Rio Grande, mostrando sua boa forma. "Bom demais da conta sô eh Minas", escreveu ele na legenda da foto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leonardo Bricio (@leobricio)

No começo de janeiro, o ator teve dengue, se sentiu muito sozinho e desabafou sobre o momento: "Faz com que a gente reflita bastante coisa sobre a nossa existência. Principalmente, memórias que vêm na cabeça. Eu perdi a minha mãe quando eu tinha 28 anos. Tem bastante tempo. Uma das memórias que eu lembro quando eu ficava doente era da minha mãe, que pegava uma maçã, cortava ao meio, raspava com uma colherzinha e me dava na boca. Era a única coisa que eu podia comer".

"Mas você estar sozinho e ter que fazer comida, se alimentar e às vezes nem conseguir se alimentar; e ter que ter força para reagir, às vezes é complicado. Mas estou me recuperando", finalizou.

