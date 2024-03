Morre o produtor de Hollywood Sean Stone aos 31 anos

O produtor de Hollywood Sean Stone faleceu na terça-feira, dia 5 de março, no Hospital Universitário Robert Wood Johnson, em New Brunswick, Nova Jersey, aos 31 anos. A notícia foi confirmada pela família ao The Hollywood Reporter.

Sean foi diagnosticado com câncer neuroendócrino do cólon em julho do ano passado.

Ao longo de sua carreira, Sean trabalhou em filmes de ação estrelados por grandes nomes como Bruce Willis ("Wire Room") e Mel Gibson ("Hot Seat").

Ele deixa os pais, David e Ileen, os irmãos Ashley, Justin, Michael, Mallory e Brian, e as sobrinhas Ella e Sloane.

