Raquele diz não ter sido chamada para o Domingão: 'Convite não chegou'

A ausência da ex-BBB Raquele Ramos no programa Domingão com Huck, da TV Globo, no último domingo, 24, não passou despercebida pelos fãs da doceira.

Ao invés de sua participação habitual, o humorista Diogo Defante foi às ruas carregando um vaso com uma planta, em referência à brincadeira sobre ela ser uma "planta" na casa, interagindo com o público na rua.

Após a exibição da matéria, Luciano Huck não explicou diretamente o motivo da ausência, mas deixou uma mensagem: "Queria mandar um beijo para a Raquele. Desculpe as brincadeiras. Se um dia quiser participar, será muito bem-vinda neste palco."

Raquele usou as redes sociais para rebater o apresentador. "Estava assistindo ao quadro do Luciano Huck e tem bastante gente perguntando... Para esclarecer aqui para vocês: eu não fui convidada para participar do programa. Por mais que no final tenha parecido que eu não quis ir, na verdade, o convite não chegou para mim", afirmou a doceira.

"Não deixei de ir porque não quis, é porque realmente não fui convidada. Então, Luciano Huck, quando a proposta surgir e o convite chegar, claro, óbvio, certeza que será um prazer fazer parte do programa", completou.

Ela também ressaltou que se sente desconfortável com as críticas de que teria sido "planta" no reality. "Jogo é jogo, estou aqui fora, sou humana e tenho sentimentos", concluiu.





Leia Também: Lore Improta fala sobre maternidade e nega gravidez: 'Comi um pouco demais'