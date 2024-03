Leandrinho deve R$ 11 mi a Samara Felippo; atriz acusa ex de golpe

A atriz Samara Felippo, 45 anos, e o ex-jogador de basquete Leandro Barbosa, 41, travam uma batalha judicial que já dura nove anos. A atriz acusa o ex-marido de violência patrimonial e golpe financeiro, e o processo revela que ele lhe deve cerca de R$ 11,7 milhões.

Em vídeos publicados nas redes sociais, Samara explica que, durante o casamento, vendeu um apartamento para ajudar na compra de uma casa com Leandro. No entanto, como a casa foi adquirida antes do casamento, ficou acordado no divórcio, em 2013, que o atleta a indenizaria. A dívida inicial era de R$ 3,4 milhões.

Ao longo dos anos, a quantia aumentou consideravelmente devido à correção monetária e juros de 1% mensais pelo atraso nos pagamentos. Atualmente, a dívida ultrapassa R$ 11,7 milhões.

Imóveis e desavenças:

Um dos imóveis do casal, destinado a Leandro, deveria ser vendido por R$ 5 milhões para que ele pagasse a dívida com Samara.

Samara teria que deixar o imóvel 30 dias após a venda, caso contrário, seria responsável por qualquer depredação e teria que pagar aluguel ao ex-marido.

Em 2016, Samara acusou Leandro de não realizar os pagamentos e de vender um dos imóveis antes da partilha.

A defesa de Leandro alegou dificuldades financeiras e desvalorização do imóvel.

Reação de Leandro:

Após as acusações de Samara, Leandro Barbosa divulgou uma nota negando as alegações e afirmando que ela já recebeu dois imóveis em São Paulo que equivalem ou ultrapassam o valor do apartamento que ela vendeu. Ele nega a omissão de pagamentos e a existência de golpe.

