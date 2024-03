Palácio altera planos da Páscoa por causa de doença do rei Charles III

É previsto que a primeira aparição pública do rei Charles III, desde que tornou público seu diagnóstico de câncer, ocorra na Páscoa. O soberano, com 75 anos, deverá comparecer à tradicional missa que anualmente ocorre na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor.

No entanto, o Palácio de Buckingham planeja medidas especiais para limitar a presença do público, que costuma se reunir em grande número para cumprimentar o monarca.

"Espera-se que o rei Charles III participe da missa de Páscoa com um grupo menor de cidadãos", afirma Danielle Stacey, correspondente real da revista Hello!.

"Charles reduziu seu contato com grandes grupos para diminuir os riscos enquanto realiza tratamentos contra o câncer", acrescenta. Vale ressaltar que o rei está em tratamento desde fevereiro e, embora continue trabalhando, tem cancelado compromissos presenciais.

Leia Também: Câncer de Kate: É normal sentir tristeza quando um famoso adoece?