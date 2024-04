Nick Cave expressa culpa pelas mortes dos filhos: 'Não consigo evitar'

Em uma entrevista sincera ao jornal britânico The Guardian, o músico Nick Cave, de 66 anos, abordou o sentimento de culpa que carrega pelas mortes trágicas de dois de seus quatro filhos: Arthur, em 2015, e Jethro, em 2022.

"Acho que [culpa] é algo que as pessoas que perdem filhos inevitavelmente sentem, simplesmente porque uma das coisas que você tem a obrigação de fazer é proteger seus filhos", disse Cave.

Ao ser questionado sobre a morte de Arthur, que caiu de um penhasco sob efeito de LSD, o músico admitiu a culpa pela presença das drogas no incidente: "Pode haver certo elemento disso, sim. Olha, esse tipo de coisa está no seu DNA, são herdados. Não quero presumir nada sobre o Arthur, ele era apenas um garoto. Não é que ele fosse um viciado."

Cave, vocalista do Nick Cave and the Bad Seeds, com 17 discos de estúdio lançados, concluiu: "No fim das contas, vai contra a natureza enterrar seus próprios filhos. E não há como evitar o sentimento de culpa."

