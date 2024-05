Bruna Biancardi posta foto de quando era bebê e se compara a Mavie

Nesta quarta-feira (1), a influenciadora Bruna Biancardi, de 30 anos, compartilhou uma foto sua quando bebê em seus Stories do Instagram, comparando-a com Mavie, sua filha de 6 meses com Neymar, de 32 anos.

"Aqui está a bebê que sou eu. E estou honestamente achando que a Mavie está parecida comigo nessa fase. O que vocês acham?", questionou ela.

"Está mesmo" e "estou ficando maluca" foram as opções de respostas deixadas por Bruna em uma enquete, para que seguidores revelassem se acharam mãe e filhas parecidas ou não. Bruna foi voto vencido, com apenas 27% que acham as duas parecidas, contra 73% que não acham.

É importante lembrar que, nas redes sociais, Mavie é frequentemente considerada 'a cara do pai'.



