Após post de Neymar, Bruna Biancardi diz: 'Vou até te seguir de volta'

O jogador de futebol Neymar prestou homenagem à sua ex-namorada e mãe de Mavie, Bruna Biancardi, com uma postagem nas redes sociais. A homenagem foi feita nesta segunda-feira, 15, data em que a influenciadora completa 30 anos.

"Neste dia, celebro essa mulher maravilhosa!!! Que Deus ilumine e guie seus passos. Você é incrível. Parabéns, linda", escreveu Neymar na legenda da foto. Bruna respondeu e disse que iria segui-lo de volta. "Que fofo. Vou te seguir de volta".

Recentemente, Neymar e Biancardi chamaram a atenção nas redes sociais quando o jogador postou um vídeo com a influenciadora, pedindo para que ela voltasse a segui-lo. "Você poderia voltar a me seguir no Instagram, por favor?", disse ele na ocasião.

O relacionamento entre Neymar e Bruna terminou após controvérsias sobre traição por parte do jogador. Eles são pais de Mavie, que completou 6 meses na semana passada e teve seu 'mesversário' marcado por polêmica