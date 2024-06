Alinne Moraes exibe registro raro com o filho, Pedro, e o marido, Mauro

A atriz Alinne Moraes encantou seus seguidores no sábado (1º) ao compartilhar um raro vídeo do filho, Pedro, de 10 anos. Em um dos poucos momentos em que a artista divide imagens do herdeiro, o menino aparece todo animado ao lado do pai, o cineasta Mauro Lima, contando uma história à mesa de um restaurante.

O vídeo, embalado pela música "Love Is Strange" de Mickey & Sylvia, mostra Pedro gesticulando e sorrindo enquanto narra sua história, enquanto Mauro Lima o observa com atenção e carinho. Na legenda, Alinne, orgulhosa, escreveu: "São muitas histórias, né, Pepê? (Meu tagarela da estrela)".

