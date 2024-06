“Clodovil não morreu, acredito que foi assassinado”, diz Ronaldo Ésper

No episódio da última segunda-feira (3), o programa "Aqui Tudo Pode", apresentado por Evandro Hazzy, recebeu o Ronaldo Ésper, um dos maiores nomes da alta-costura no Brasil. Durante a conversa, Ronaldo e o presidente do Miss Grand Brasil falaram sobre a trajetória do costureiro, sobre suas participações na televisão e reviravoltas pessoais.

Ronaldo Ésper trilhou uma carreira versátil entre a alta-costura e a moda nupcial. Seu destaque veio não apenas pelas passarelas, mas também pelos holofotes da televisão, participando do SuperPop e substituindo Clodovil Hernandes em “A Casa é Sua”. Apesar de uma detenção polêmica em 2007, por suspeita de furto, conseguiu se recuperar, continuando sua presença na TV com o quadro Agulhadas.

Na esfera política, sua incursão como candidato a deputado federal em 2010 não obteve êxito. Além disso, a vida pessoal de Ésper, inicialmente marcada por declarações sobre sua homossexualidade, tomou um rumo surpreendente em 2016, quando afirmou não manter mais relacionamentos homossexuais por escolha própria.

Durante a entrevista com Evandro, Ronaldo, que já declarou ser ex-gay, afirmou que uma pessoa já nasce homossexual: “Eu acho que se nasce gay [...] isso já vem com a pessoa. Ninguém se transforma em gay, eu nunca conheci alguém que tenha sido assim”, comenta.

Questionado sobre Clodovil, o convidado pontuou que os dois não tinham uma boa relação e afirmou que não acredita que o estilista tenha morrido de causas naturais: “Eu fui o primeiro a dizer que o Clodovil não morreu, que ele foi assassinado [...] Aquilo não foi morte natural”. Esper ainda diz que o artista agredia a mãe: “Bater na mãe é amar a mãe? Ele não amava a mãe dele, ela não era mãe dele”, relatou.

O bate-papo completo rendeu muitas outras histórias e está disponível na íntegra no YouTube. O próximo episódio do "Aqui Tudo Pode", terá o designer de sapatos Fernando Pires como convidado e também está imperdível. Com apresentação de Evandro Hazzy e direção artística de Maurício Donato, a atração vai ao ar todas às segundas-feiras, às 23h30, na Rede Brasil de Televisão.

