Ex-ator mirim Tom Guiry é preso nos EUA após ameaçar vizinho com faca

O ator Tom Guiry, conhecido por seu papel principal na comédia infantil "Se Brincar o Bicho Morde" (1993), foi preso na Carolina do Sul, EUA, no dia 2 de junho, após ameaçar um vizinho com faca e haltere, segundo informações do TMZ divulgadas neste domingo (16).

Guiry, de 42 anos, teria batido na porta da casa do vizinho com uma faca em mãos e, em seguida, jogado um haltere de 15 kg no para-brisa do carro do homem. As imagens do incidente, capturadas por câmeras de segurança, foram divulgadas pelo TMZ. Em um dos vídeos, Guiry aparece sem camisa, erguendo o peso de academia e atirando com força no vidro do jipe branco; logo depois, o ator vai embora. Em outro vídeo, ele aparece cambaleando enquanto toca a campainha da casa do vizinho, sempre com a faca em mãos, mas não é atendido.

A polícia foi acionada após receber uma denúncia por perturbação da ordem e encontrou Guiry na rua. O ator foi preso e, segundo os registros policiais, ele apresentava sinais de embriaguez. Guiry permanece detido aguardando audiência de custódia.

Ao longo da carreira, além de "Se Brincar o Bicho Morde", Guiry também atuou em diversos outros filmes famosos, como "Cavalgada com o Diabo" (1999), "Falcão Negro em Perigo" (2001), "Sobre Meninos e Lobos" (2003) e "O Regresso" (2015).

Este não é o primeiro caso de conduta inapropriada envolvendo o ator. Em 2012, ele foi preso por dirigir embriagado e consumir drogas.

O caso ainda está em investigação e as autoridades não divulgaram mais detalhes sobre o ocorrido.